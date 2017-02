Anna Kalczyńska na swoim Instagramie zamieściła screen z "Pytania na śniadanie" i dość zabawnego komentarza (tzw. belki) który pojawił się na ekranie podczas wystąpienia Mateusza Roznerskiego. Słowa, które rozbawiły prezenterkę brzmiały: "Co zrobić, gdy motylom w brzuchu opadają skrzydła". Kalczyńska nazwała kolegów z konkurencyjnej śniadaniówki "mistrzami belek":

Mikołaj? #mistrzowie #mistrzowiebelek #corobić #gdywszystkoopada? #konkret Pozdro ekipa Pytanie na Śniadanie😂 #tomekwolny @marcelina_zawadzka ❤

Pytanie na śniadanie / Instagram

Na zaczepkę prezenterki "Dzień Dobry TVN" odpowiedział Mateusz Szymkowiak, reporter "Pytania na śniadanie":

Mała skucha @annakalczynskam 😝. Bardzo przeceniła Pani Redaktor @pytanienasniadanie, bo co najwyżej jesteśmy wicemistrzami belek, mistrzostwo przecież od dawna należy do @dziendobrytvn! 😜. P.S.- Ponieważ tak zelektryzował Panią temat o motylach to ja dzisiaj, nagrywając materiały w @butterflieskrakow postanowiłem dać Pani w prezencie bilet rodzinny właśnie do krakowskiego Muzeum Żywych Motyli. Jestem pewny, że dzieciom się tam bardzo spodoba! Jutro wysyłam go na Hożą, tylko proszę obiecać, że – podczas wizyty w Krakowie – pójdziecie! 😘