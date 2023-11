Joanna Opozda, aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość", niezwykle prężnie działa też w mediach społecznościowych Ostatnio nawiązała współpracę reklamową z jednym z biur podróży i w efekcie wylądowała na Bali.

Reklama

Joanna Opozda pozuje z małpą. "Myślałam, że z Antkiem to koniec"

Aktorka zaprosiła na wspólną wyprawę także swoich fanów. Nie pochwaliła się, jak dotąd, ile osób skusiło się na 10-dniowe wakacje na Bali w towarzystwie Joanny Opozdy, z zajęciami jogi i wycieczkami w programie, za które trzeba było zapłacić ponad 7 tys. zł (bez biletów lotniczych).

Joanna Opozda regularnie chwali się za to w sieci, w jakich atrakcjach sama bierze udział. Można do nich zaliczyć m.in. sesję zdjęciową w bikini pod wodospadem, czy wizytę w małpim lesie, Monkey Forest. Aktorka zrobiła tam sobie serię selfików z przesympatyczną małpką, które zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Część internautów wykorzystała okazję, by wbić szpilę w byłego partnera Opozdy, Antka Królikowskiego.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Miło, że wspierasz swojego byłego i promujesz go na Instagramie" – skomentowała zdjęcia z małpą jedna z internautek. "Nie obrażając małpy.." – dopisała inna.

"Lepszy kandydat niż Antek; Ja i mój ex; Takie tam z byłym mężem; Wreszcie jakiś przystojniak u boku Asi; O kurczę, a ja myślałam, że z Antkiem to koniec" – kpią internauci w komentarzach.

Joanna Opozda jak dotąd pozostawiła te docinki bez odpowiedzi.