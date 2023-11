Tomasz i Marek Sekielscy znani są jako twórcy głośnych i kontrowersyjnych filmów dokumentalnych: "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego" - o pedofilii w Kościele oraz "Korzenie zła" o kulisach afery Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Teraz bracia zabrali się za badanie UFO.

Bracie Sekielscy na tropie UFO. "Zajmują się nim władze największego mocarstwa"

Kanał o UFO zadebiutował w czwartek 9 listopada na platformie YouTube. Jak na razie są na nim zaledwie dwa filmiki, z czego jeden to zajawka tego, co mamy dopiero w przyszłości zobaczyć. Marek Sekielski tłumaczy się z niecodziennego projektu w portalu Wirtualnemedia.pl:

- O UFO mówi się od II wojny światowej, ale opisy dziwnych, podobnych zjawisk są z nami od setek, a może i tysięcy lat. Ostatnio UFO było najczęściej uważane za fantazje i nikt nie brał tego na poważnie. Dziś Pentagon powołuje agencję do spraw badania anomalii obserwowanych przez świadków i rejestrowanych przez nowoczesne urządzenia […], NASA powołuje dyrektora odpowiedzialnego za badania nad UAP (ang. niezidentyfikowane zjawisko powietrzne - red.), a w amerykańskim Kongresie byli wysoko postawieni wojskowi zeznają pod przysięgą o przejętych pojazdach nieziemskiej inteligencji i tajnych programach inżynierii wstecznej. Na przyszły rok kongresmeni proponują uchwalenie ustawy o ujawnieniu wszystkich informacji – wyjaśnia Marek Sekielski.

Sekielski przekonuje, że choć ludzie mają różne zdania na temat UFO, "temat istnieje i zajmują się nim oficjalnie władze największego światowego mocarstwa".

Na Kanale o UFO "nie będziemy rozmawiali o fantazjach"

Jak poinformował Wirtualnemedia.pl, bracia stworzyli Kanał o UFO, żeby opowiedzieć szerzej, o co w tym wszystkim chodzi. Będą omawiać różne aspekty fenomenu, zarówno te oficjalne, jak i opowieści czy "elementy "ufologicznego folkloru, na poważnie i bez stereotypów".

- Chcemy przenieść dyskusję o UFO od sensacji do analizy, zachowując dystans do bezkrytycznego entuzjazmu, ale również do bagatelizowania i ośmieszania – mówi Marek Sekielski.

Program na platformie YouTube prowadzą Mateusz Kijewski, prawnik i członek partii Razem, który od lat interesuje się fenomenem UFO oraz Bartosz Migas, popularyzator tajemnic UFO w mediach społecznościowych.

W drugim filmiku, który pojawił się już na kanale, jego twórcy przedstawili historię niezidentyfikowanych obiektów latających, które miały pojawiać się głównie w Stanach Zjednoczonych.

- Nie będziemy rozmawiali o fantazjach, ale o dokumentacji, oficjalnych badaniach i przesłuchaniach, które prowadzą Amerykanie — zapowiedział na nagraniu Bartosz Migas.