Lech Wałęsa wraz z żoną Danutą doczekali się ośmiorga dzieci. Najstarszy syn byłego prezydenta ma 53 lata, najmłodsza córka — 38. Są to Bogdan, Sławomir, Jarosław, Magdalena, Anna, Maria Wiktoria oraz Brygida. Syn Przemysław nie żyje. Największą rozpoznawalnością cieszy się dziś z kolei Jarosław, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Lech Wałęsa nie rozmawia z synem?

Wydawałoby się, że byłego prezydenta powinno wiele łączyć. Jarosław od lat publicznie pokazywał się u boku ojca, od lat działała także w polityce, działając w obozie, którego program bliski jest również Lechowi. Tymczasem Jarosław Wałęsa przyznał w wywiadzie dla "Super Expressu", że od dwóch miesięcy nie miał żadnego kontaktu z ojcem.

- Ostatni raz widziałem mojego ojca na jego 80. urodzinach, telefonicznie wcale nie rozmawiamy — powiedział Jarosław Wałęsa.

Reklama

Jarosław Wałęsa "świąt nie planuje"

Być może na ochłodzenie stosunków pomiędzy ojcem a synem wpłynął nadmiar obowiązków, które wziął na swoje barki Jarosław Wałęsa. Na pewno miało to wpływ na napiętą atmosferę, która zapanowała ostatnio w domu posła. Doszło nawet do sprzeczki z powodu zbliżających się świąt.

W rozmowie z "Super Expressem" Jarosław Wałęsa stwierdził, że bardziej pochłania go działalność polityczna, niż przygotowania do świąt. Przyznał nawet, że z tego powodu doszło do kłótni z żoną.

- Świąt nie planuję, mam wielką kłótnię z moją żoną, bo ona chce planować święta i ferie, a ja koncentruję się stricte na pracy i na tym, jak będą wyglądały przyszłe posiedzenia Sejmu — powiedział syn Lecha Wałęsy.