Do roli Pawła Zawadzkiego powraca Maciej Stuhr. Tym razem bohater zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już po pierwszych paru dniach w nowej szkole przeżywa wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest pewne: na terenie placówki toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a belfer nie znalazł się tam przypadkowo.

W nowym mieście belfer spotka postaci grane m.in. przez Aleksandrę Konieczną („Ostatnia rodzina”), Mirosława Haniszewskiego („Jestem mordercą”), Philippe’a Tłokińskiego („Noc Walpurgi”), Stefana Pawłowskiego („O mnie się nie martw”), Aleksandrę Domańską („Pod Mocnym Aniołem”) czy Krystiana Pestę („Lekarze”). W kluczowych rolach wystąpią Zofia Wichłacz, Michalina Łabacz i Eliza Rycembel.

Za kamerą stanęło dwóch nowych reżyserów: Krzysztof Łukaszewicz („Karbala”, „Lincz”) i Maciej Bochniak („Disco Polo”). Scenariusz wyszedł spod pióra Moniki Powalisz, Jakuba Żulczyka, Bartosza Ignaciuka oraz Wojciecha Bockenheima.

Pierwszy „Belfer” był najchętniej oglądaną produkcją w całej historii Canal+.

Sezon 2. będzie emitowany od 22 października.