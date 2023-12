W serialu "Skazana" oraz "Pati" Ola Adamska wciela się w jedną z bardziej charakterystycznych postaci. Widzowie pokochali Pati w jej wykonaniu za charyzmę i specyficzny sposób mówienia.

W rozmowie z dziennik.pl Konrad Eleryk powiedział, że ceni i lubi Olę za to, że "myśli, ale to nie jest normalne". Poprosiliśmy aktorkę, by skomentowała ten osobliwy komplement.

To jest łobuz - zaśmiała się.

Ola Adamska o Konradzie Eleryku: Myślałam, że on jest taki przygłupawy

Pamiętam, że jak się spotkaliśmy na castingu i przed castingiem, dowiedziałam się, że to on będzie proponowany do roli Krystiana najpierw w "Skazanej" a potem w "Pati". Pomyślałam wtedy: "Nie, Boże, tylko nie ten młot". Myślałam, żeon jest taki przygłupawy - wspomina Adamska w rozmowie z dziennik.pl.

Dałam się uwieść, tym wszystkim jego rolom i temu jego talentowi aktorskiemu, bo on jest bardzo mądrym, rezolutnym chłopakiem, tylko bardzo umiejętnie potrafił kreować postaci takich przygłupich, często z siłki, stereotypowych bohaterów - tłumaczy Adamska.

I dodaje, że w tym osobliwym komplemencie Elerykowi chodziło chyba o to, że "jest kruchy, kochany i bardzo empatyczny".