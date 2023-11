Dagmara (w tej roli Olga Madejska) poinformuje Agatę, że dostała wyniki sprzedaży. Doda, że wyniki są naprawdę dobre i robią wrażenie.

- Nieźle? Rewelacyjnie! Znacznie powyżej oczekiwań - ucieszy się Pyrka.

Szybko doda także, że teraz wszyscy będą musieli ciężko pracować, żeby utrzymać ten poziom.

- Jesteś zadowolona? - zapyta szefową Dagmara. Stwierdzi także, że wypadałoby uczcić wspólny sukces.

- Inne działy pomyślą, że my nic innego nie robimy, tylko imprezujemy - westchnie Agata.

Wtedy też odmówi pójścia z całym zespołem do baru.

Ignacy obieca Agacie, że nie będzie jej już adorował

Koleżanki wyślą Kieliszewskiego, żeby ten dowiedział się, co się stało i dlaczego Pyrka nie chce pójść z nimi na drinka.

- Masz z nią najlepszy kontakt. Tobie nie odmówi - powie mu Dagmara.

Wtedy Ignacy zgodzi się porozmawiać z Agatą.

- Nie karz innych za mnie. Wiem, że boisz się, że znów skończy się jak... no, jak wtedy - zacznie.

- Mieliśmy do tego nie wracać - przypomni mu szefowa.

Po chwili Agata wyzna Ignacemu, że nie podoba jej się, że ten wodzi za nią wzrokiem i śledzi każdy jej krok.

- Ludzie to widzą - powie.

Wtedy Kieliszewski obieca jej, że na imprezie będzie się trzymał od niej z daleka.

- To po co taka impreza? - zapyta Pyrka.

- No to nie wiem... Chcesz czy nie chcesz? - zapyta ją Ignacy.

- Imprezy nie chcę. A ciebie nie mogę - odpowie.

Ostatecznie Agata nie pójdzie do klubu. Po pracy wróci do domu i zaproponuje Asi (w tej roli Anna Gzyra), by obejrzały razem jakiś film. Sokalska jednak od razu zorientuje się, że Pyrkę coś gryzie.

- Problemy w pracy? - zapyta.

- Wprost przeciwnie. Same sukcesy... Mój zespół świętuje, ja wolę zostać w domu, bo ostatnio świętowanie marnie się dla mnie skończyło - odpowie Agata.

- Mówisz o tym facecie, który tu był? Fajny - stwierdzi Asia.

Kiedy 2895. odcinek "Barw szczęścia"?

Gdy Agata powie jej, że nie może mieć romansu w pracy, poradzi jej, żeby dała sobie szansę na miłość.

- Wiesz, serce nie przejmuje się relacjami służbowymi - powie.

Niedługo później Agata dostanie wiadomość od Kieliszewskiego: "Wpadaj! Jest bosko!". Czy mimo wszystko zdecyduje się pójść do klubu?

2895. odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 grudnia, o godzinie 20.10 na TVP2.