Ewa Kasprzyk to silna kobieta, która wie czego chce i potrafi zawalczyć o swoje szczęście. Receptą na to, jak być świadomą swojej wartości, aktorka podzieliła się z innymi kobietami:

Chciałabym zaapelować do kobiet: nie bójmy się myśleć, że jesteśmy piękne, atrakcyjne i wspaniałe. Dbajmy o siebie dla nas samych i nie poświęcajmy za dużo czasu mężczyznom, którzy i tak tego nigdy nie docenią. My, kobiety, powinnyśmy być egoistkami. Czasem warto powiedzieć: "Nie będę dziś gotowała obiadu, bo idę do kosmetyczki lub do fryzjera" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem"