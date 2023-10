Maciej "Gąsiu" Gośniowski to przedstawiciel polskiej kultury queer. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Jest bardzo aktywny. Wyreżyserował spektakl "Borderline Queen. Kerstas" w Teatrze Narodowym w Wilnie czy "Patriarchy Queen" przy współpracy z teatrem Komuna//Warszawa. Na co dzień prowadzi instagramowe konto, na którym pokazał, jak poszedł złożyć CV jako drag queen.

"Gąsiu" chce pracować w TVP i składa CV

Maciej "Gąsiu" Gośniowski z długimi blond włosami, mocnym makijażem na twarzy i w różowym garniturze pojawił się w gmachu TVP przy u. Woronicza w Warszawie. Miał pod pachą biało-czarną teczkę z dokumentami – CV i podaniem o pracę. Elo! Jesteśmy właśnie przed TVP, przed Telewizją Publiczną i nie wiem, czy pamiętacie, ale wrzuciłem do siebie na relację "Czy mogę już składać CV do TVP?", na co oni mi odpisali, abym sprawdził stronę internetową, ale nie było tam żadnych ofert, które by mnie satysfakcjonowały. Nie było zastępstwa za panią Ogórek czy panią Holecką, więc pomyślałem, że po prostu przyjadę i złożę swoje CV, bo za chwilę będą zmiany - powiedział na nagraniu.



Drag Queen w labiryncie korytarzy w TVP

Maciej "Gąsiu" Gośniowski utknął najpierw w recepcji. Gdy powiedział, że chce złożyć podanie o pracę jako osoba prowadząca "Wiadomości" albo "Pytanie na śniadanie" usłyszał, że ma wrzucić dokumenty do skrzynki albo pójść do kancelarii.

Kolejnym etapem była więc wyprawa do kancelarii TVP. Dzień dobry. Ja jestem Gąsiu, kiedyś pisałem na Instagramie, że chciałbym złożyć CV do TVP i chciałbym tutaj dać – powiedział. Usłyszał ostrą odpowiedź: CV absolutnie! Tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Ale tam nie było ofert, które mnie interesują, niestety – tłumaczył. Pani w kancelarii była jednak nieprzejednana.

Maciej "Gąsiu" Gośniowski w końcu wrzucił CV i list motywacyjny do skrzynki na korespondencję, która znajduje się na Woronicza w siedzibie TVP. Dostanie posadę w "Wiadomościach" albo "Pytaniu na śniadanie"?