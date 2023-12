Małgorzata Opczowska, jedna ze współprowadzących program "Pytanie na śniadanie", święta spędziła, czuwając przy szpitalnych łóżkach wyjątkowo bliskich jej osób. Na dodatek w mediach pojawiły się wieści, że Opczowska ma też kłopoty w pracy.

Małgorzata Opczowska spędziła święta w szpitalu

21 grudnia prezenterka zamieściła na swoim profilu na Instagramie przejmującą wiadomość. Do szpitala trafiła jej matka. Od śmierci ojca Małgorzaty, który odszedł 3 lata temu, mama jest dla Opczowskiej "całym światem".

"Miałam dziś jechać do mojej ukochanej mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja mama. Jeszcze nie wiem, czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku, czy przy stole. Proszę was o modlitwę i dobre myśli. Jest dla mnie całym światem. Tata odszedł 3 lata temu…" — napisała Małgorzata Opczowska.

"Z nadzieją…" – dodała przy zdjęciu szpitalnego korytarza, składając emotką dłonie do modlitwy.

W pierwszy dzień świąt na jej profilu pojawiła się kolejna smutna informacja.

"Z całego serca dziękuję za życzenia i modlitwy. Jesteście kochani. Są to dla mnie rodzinne święta w nieco innej odsłonie, bo zaraz po mamie na szpitalny SOR trafiła moja 94-letnia babcia Renia. Nie narzekam. Działam i czuwam. Takie jest życie. Doceniajcie każdą chwilę w zdrowiu i z bliskimi" — przekazała Opczowska.

Do wpisu dodała zdjęcie, na którym widać, jak czuwa przy łóżku babci. Nie zapomniała nawet o prezencie.

Małgorzata Opczowska wyleciała z grafiku "Pytania na śniadanie"

Kłopoty, wedle niepotwierdzonych informacji, mogą też czekać Opczowską w pracy. W mediach pojawiła się informacja, że Małgorzata Opczowska i Anna Popek nie pojawią się po nowym roku w "Pytaniu na śniadanie". Jak podaje serwis Plotek.pl, obydwie prezenterki wyleciały z grafiku w styczniowych wydaniach śniadaniówki.

- Ania Popek nie ma się co łudzić, że lada dzień wróci do redakcji. Dostaliśmy grafik na styczeń. Bez niej i Gośki Opczowskiej. Wyleciała też szefowa "Pytania na Śniadanie"– powiedział Plotkowi informator z redakcji programu.