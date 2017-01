W swoim tekście Młynarska pisze do Melanii, tak naprawdę jednak kieruje swoje słowa do wszystkich kobiet, żyjących w przemocowych związkach. Co więcej, dziennikarka staje po stronie pierwszej damy Ameryki, która jest się ofiarą powszechnych drwin i krytyki. Felieton zwraca też uwagę na brak solidarności wśród samych kobiet oraz bezkarność męskich tyranów.

Niestety wiele osób czytając tekst Pauliny Młynarskiej zrozumiało go zupełnie na opak, czyli jako atak na Melanię Trump. Rafał Jonkisz zdenerwował się faktem, że dziennikarka krytykuje pierwszą damę USA i swoimi refleksjami podzielił się z fanami na Facebooku:

Akurat Pani Trump to przeczyta...🙈

Tylko wstyd, że autorką takich głupot jest Polka....🙉

I do tego ten wulgarny język...

PIerwsza Dama najpotężniejszego mocarstwa na świecie vs zakompleksiona pani z Polski. Nic dodać, nic ująć...

Rzadko kiedy zabieram głos w takich sprawach, ale to już jest gruba przesada...

Młynarska odpowiedziała Misterowi Polski na swoim profilu:

Panie Rafale! Jestem zdruzgotana. Przygotuję odpowiedź w formie piosenki. Czy zechce Pan wykonać kilka skoków i salto w teledysku? Stawiam wino. Pan już chyba pełnoletni?

Jonkisz najwyraźniej poczuł się dotknięty, bowiem postanowił wytknąć Paulinie Młynarskiej brak wykształcenia:

Pani Paulino !

Pełnoletni już jestem i postanowiłem uczyć się na Pani błędach, dlatego zdobyłem już wykształcenie średnie, mało tego, rozpocząłem studia :-)

W Pani teledysku nie zagram, bo pewnie jego fabuła będzie zbliżona do ,,Różowej serii'', w którym zagrała Pani rolę życia. Z takimi produkcjami nie chcę być kojarzony i wolę pozostać przy mojej pasji: akrobatyce…

Miłego wieczoru

Młody Mister Polski musi jeszcze popracować nad pokorą i uświadomić sobie, że wykształcenie i inteligencja nie zawsze idą w parze.