Magda Gessler jest teraz z lekarzem Waldemarem Kozerawskim, który na co dzień mieszka w Toronto. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" ma za sobą dwa wcześniejsze małżeństwa. Po raz pierwszy wyszła za Volkharta Müllera, który zmarł po pięciu latach. Owocem tego związku jest syn Tadeusz. Drugim mężem Magdy był Piotr Gessler, syn słynnego warszawskiego restauratora. Podczas tego małżeństwa urodziła się córka Lara. Była związana też z aktorem Piotrem Adamczykiem. Teraz opowiedziała o tym, czy ona i aktor mają do siebie żal o miniony czas.

Sama zeszłaś na temat Piotra Adamczyka – zareagowała podczas rozmowy z Magdą Gessler prowadząca podcast Trójkąt Agnieszka Woźniak-Starak.Restauratorka pociągnęła wątek. Wyjaśniła, że ona i Adamczyk są teraz w dobrych stosunkach.

Magda Gessler o Piotrze Adamczyku i wybaczeniu

Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe. Ja mu zawsze wybaczałam, problem, żeby on sobie wybaczył. Myślę, że wybaczył – oceniła. Szczegóły rozstania przybliżyła w swojej autobiografii pt. "Magda"'.

Bitwa o Magdę Gessler

Na początku relacji było romantycznie. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" napisała tak: Oboje znajdowaliśmy się akurat w takim momencie życia, że bardzo potrzebowaliśmy miłości.

O względy restauratorki starał się wtedy też inny mężczyzna. Doszło do konfrontacji. Moje koguciki – przepraszam: dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca, postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób. Pojedynkiem na pięści. Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Kelner, a dla Aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla Kelnera był tygodniowy urlop u mego boku w Brazylii – relacjonowała w swojej książce.