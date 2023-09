Reklama

Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci nie tylko w TVN, ale w całym show-biznesie. Od 2010 roku jest związana z tą stacją i pozostaje jej wierna. Przez ostatnie 13 lat była gospodynią programu "Kuchenne rewolucje", który zdobył ogromną popularność wśród Polaków.

Restauratorka zdobyła uznanie widzów nie tylko dzięki swojej znakomitej wiedzy w dziedzinie kulinarnej, ale przede wszystkim dzięki swojej charyzmie i stanowczości. Mimo że ma już 70 lat, wielokrotnie udowadniała widzom, że wciąż ma ogromną energię do działania, nie boi się mówić, co myśli, a w razie potrzeby potrafi również stanąć w obronie swoich przekonań.

Magda Gessler krzyczała i tłukła talerze w "Dzień dobry TVN"

Ostatnio, przy okazji promocji kolejnego sezonu programu Magda Gessler pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Marcin Prokop był zdziwiony, gdy celebrytka zaczęła krzyczeć. Podczas czwartkowego wydania programu śniadaniowego, prowadzący postanowił wyjść na zewnątrz budynku, gdzie odbywała się transmisja na żywo. Tam został rozstawiony specjalny namiot, który miał być miejscem dla wyjątkowej prezentacji. Magda Gessler, która jest znana z efektownego rzucającego talerzami w programie "Kuchenne rewolucje", miała okazję to zrobić na żywo przed kamerami. Marcin Prokop zaczął rozmowę z gwiazdą na temat jej programu, jednak niespodziewanie jego rozmówczyni zaczęła krzyczeć.

Takie, że trzeba obudzić towarzystwo, do którego wchodzisz i ono śpi, i nie reaguje właściwie w jakiejś samoobronie tego, żeby wreszcie ocalić pracę, swoją firmę, więc jak oni śpią i dalej do nich gadam i nic nie mogę zrobić, to jedynym wyjściem, żeby otworzyli oczy na swoją rzeczywistość, jest walenie talerzami - rozpoczęła swój apel Magda Gessler.

Magda Gessler zaapelowała do młodych kobiet

Ale ponieważ, że nie jesteśmy na "Kuchennych Rewolucjach", ponieważ jesteśmy w Warszawie i wszyscy jesteśmy dobrze przebudzeni, w związku z tym budzę wyłącznie młode kobiety, które nie chcą iść na wybory, którym się wydaje, że wszystko będzie samo, że mężowie wszystko załatwią i chowają głowę w poduszkę. Od nich zależy los ich córek, naszych babć, wszystkich kobiet w Polsce. Niech one wezmą losy w swoje ręce, więc je tłukę, tłukę je tak, żeby się wreszcie OBUDZIŁY! DOSYĆ TEGO! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś zrobi? Kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju! Do wyborów mają iść! Mają iść do wyborów!- apelowała Magda Gessler.

Restauratorka tłukła talerze i krzyczała:

Więc je budzę! Budzę je tak, kurde, żeby się wreszcie obudziły! Żeby nam krzywdy nie zrobiły i sobie! Dosyć tego! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś robi? Teraz każdy musi zadbać o siebie, a kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju. Więc niech się zbudzą! DO WYBORÓW! Pięknie umalowane, zrobione, mają iść do wyborów- powiedziała.

Marcin Prokop skomentował to, co zobaczył.

Magda jest żywiołem, Magda jest jak ogień, jak woda, jak huragan w jednym. Nie da się jej okiełznać. Miała nam opowiedzieć o 27. sezonie "Kuchennych Rewolucji", ale opowiedziała o kolejnej rewolucji - powiedział.