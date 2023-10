Lara Gessler ponad rok temu po raz drugi została mamą. Na świecie pojawił się syn Bernard. Razem z mężem, Piotrem Szelągiem Lara wychowuje także córkę, Nenę. Z fanami w sieci celebrytka i restauratorka chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Pisze otwarcie o macierzyństwie i codzienności. Nie inaczej stało się teraz. Lara Gessler ogłosiła, że zakończyła właśnie bardzo ważny etap w życiu. Odstawia od piersi 13-miesięcznego Bernarda.

Reklama

Piotr Szeląg ciesz się z decyzji Lary Gessler

Dziś zakończyłam jedną z moich najpiękniejszych podróży, nazywanych przez niektórych mleczną drogą. Bernarda, tak jak Nenę karmiłam przez 13 miesięcy. Chciałam, żeby było po równo... oczywiście głosy w głowie mówią, ze po równo jest bez sensu, bo dzieci są różne. I to fakt. Mam wrażenie, że Bernard mógłby tak jeszcze przez co najmniej 2 lata. Wiec znowu pytania, czy nie za szybko? W zasadzie czemu teraz? Czy to nie samolubne z mojej strony i czy skoro mam mleko, to nie powinnam dawać je dziecku tak długo, jak tego psychicznie i fizycznie potrzebuje? – napisała na Instagramie.

Reklama

Natychmiast na ten wpis zareagował jej mąż, Piotr Szeląg. Kocham Cię. Jesteś bardzo dzielna. Ja się cieszę, że piersi wrócą na swoje miejsce, czyli do taty – napisał.