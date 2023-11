Fotografia zniknęła z fanpage'a restauratorki dopiero w czwartek po tym, jak sprawę znowu nagłośniła Papp. - Z szacunku nie zamierzam dalej komentować tej sytuacji. Wszelkie roszczenia finansowe dla autorki zdjęcia zostały uregulowane - zapewnia w przekazanym Wirtualnemedia.pl stanowisku Magda Gessler.

W grudniu 2022 r. zmarł Mariusz Walter, współtwórca TVN. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów z kondolencjami i wspomnieniami. Magda Gessler na swoim facebookowym fanpage'u napisała: „Wielka postać ..... Cudowny człowiek ..... Byłam zauroczona jego postacią, profesjonalizmem, ciepłem". Do wpisu dodała czarno-białe zdjęcie, jak potem twierdziła, zrobiła to w dobrej wierze sądząc, że może go użyć.

Magda Gessler opublikowała zdjęcie Mariusza Waltera bez zgody autorki

Autorką zdjęcia okazała się fotografka Judyta Papp, która przygotowała kiedyś zestaw zdjęć Mariusza Waltera na potrzeby korporacyjne TVN. Po pięciu latach prawa do zdjęć wróciły do niej. – Różnica jest taka, że przedmiotowe zdjęcie w oryginale jest w kolorze, a tu zaingerowano w jego integralność i rozpowszechniono zdjęcie jako bezbarwne – powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl fotografka.

Opóźnienie w wykonaniu wyroku sądu

Papp twierdzi, że ws. bezprawnego wykorzystania zdjęć kontaktowała się z Magdą Gessler. Niestety bezskutecznie. W końcu sprawa trafiła do sądu. W lipcu br. zapadł wyrok. Sąd kazał Magdzie Gessler zapłacić twórczyni zdjęcia w sumie ponad 16 tys. zł z kosztami procesowymi. Sporne zdjęcie miało zostać usunięte z profilu Gessler. Jak twierdzi Papp, przez cztery miesiące fotografia nadal tam była, a pieniądze nie wpłynęły na jej konto.

Oświadczenie Magdy Gessler

Zdjęcie zniknęło w czwartek rano. Gessler przekazała też taką informację: - Wspomniane czarno-białe zdjęcie dodałam emocjonalnie, pogrążona w bólu po niespodziewanej stracie Wielkiego Człowieka i Przyjaciela. Sprawa ma dla mnie wymiar osobistej straty, a nie świadomego działania na czyjąś niekorzyść czy chęć zysku – podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Magda Gessler jest jedną z gwiazd TVN. Prowadzi tam program „Kuchenne rewolucje" i jest jurorką „MasterChefa".