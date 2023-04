Od kilku dni emitowana jest reklama jednej z obecnych na polskim rynku sieci fast food. Występuje w niej Bogusław Linda, którego tańcem zachwyca się dziewczyna jedząca burgera.

Reklama

Aktor znany z ról w takich filmach jak "Psy", czy "Kroll" tanecznym krokiem pokonuje ulice miasta. O jego umiejętności taneczne zapytaliśmy żonę aktora, czyli Lidię Popiel.

Była modelka i fotografka nie szczędziła mu komplementów.

Reklama

Co o tańcu Bogusława Lindy w reklamie sieci fast foodów mówi jego żona?

Świetnie tańczy, oczywiście. Taniec ma chyba we krwi- mówi.

I dodaje, że Linda często wspomina swoją taneczną edukację z lat studiów.

Pamiętam z jego opowieści z czasów studiów, kiedy ćwiczył balet, że zawsze ze śmiechem opowiadał jak zakładał trykoty i wszystkie inne historie, które są nieodzowne w balecie. To go krępowało - opowiada żona Lindy.

Lidia Popiel o tańcu Bogusława Lindy: Uwielbia też tango

Uwielbia też tango, w związku z tym, że miał do czynienia z tańcem, ćwiczył wiele sportów, więc jest sprawny - podkreśla.

Zapytana o to, czy zdarza jej się tańczyć z mężem i czy sugerowała mu, jak ma zagrać w reklamie odpowiada:Ja nie tańczę tanga, może w parze tańczymy mniej, ale lubimy poszaleć. Nie nie pomagałam mu, sam wiedział jak to zagrać. To jego naturalne kocie ruchy.