"Taniec z gwiazdami" nie znika, jest i będzie jesienią. A co do „Twoja twarz brzmi znajomo” to program, który już 18. edycji, trzeba go trochę odkurzyć, dać szansę innym. To była jedyna decyzja. To jest tak, że w tym programie było wielu jurorów. W zależności od tego, jaka jest koncepcja i wizja tego programu, trochę się coś zmienia - mówił w rozmowie z dziennik.pl podczas prezentacji wiosennej ramówki Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat.

W jaki dzień będzie najprawdopodobniej emitowany "Taniec z gwiazdami"?

Jak dowiedział się portal pomponik.pl program na pewno pojawi się w jesiennej ramówce stacji. Czekają go jednak pewne zmiany. Jedną z nich będzie dzień emisji. Dotychczas widzowie mogli oglądać taneczne zmagania gwiazd w poniedziałkowe wieczory. Z informacji portalu wynika, że program będzie nadawany w niedzielę wieczorem.

Produkcja podobno rozmawia już z potencjalnymi uczestnikami i pyta o możliwość udziału w show w weekend. Wśród typowanych do udziału gwiazd są synowie znanych piosenkarek - Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej, czyli Allan Krupa i Leon Myszkowski.

Czy rzeczywiście zobaczymy ich w show? Czas pokaże.