Martyna Kaczmarek, która była uczestniczką 11. edycji programu "Top Model" ostatnio pojawiła się na premierze serialu "Bring Back Alice" i kolejny raz zaprezentowała się bez makijażu. Dlaczego?

Jestem kolejny raz bez makijażu, bo postawiłam sobie za cel chodząc na takie imprezy, że to jest coś, co chcę robić, czym chcę pokazać, że inna wersja nas jest ok, nawet jak się ma wypryski – mówi.

Uczestniczka "Top Model" zwraca uwagę na to, że zarówno młode dziewczyny, jak i dorosłe kobiety oglądając zdjęcia z premier, czy pokazów mody, na których bywają celebryci, myślą, że tak powinien wyglądać dobry makijaż.

To są mocne makijaże, robione przez profesjonalistów, głównie na takie wieczorne wyjścia a nie na co dzień – uważa Martyna.

Modelka plus size dodaje, że najbardziej pewna siebie czuje się właśnie wtedy, gdy nie ma makijażu.

Czy jednak od czasu do czasu się maluje? W co jest „wkręcona” jeśli chodzi o makijażowe nowinki? I co uczestniczka „Top Model” musi mieć wiosną w swojej szafie? Obejrzyjcie nasze WIDEO.