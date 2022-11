W ostatnim odcinku "Top Model" uczestnicy chodzili na castingi do projektantów i starali się o pracę podczas prezentacji ich kolekcji.

Pierwszego dnia wszyscy otrzymali angaż do pokazów, poza Michaliną.

Czuję taką niesprawiedliwość... nawet jak biorą na przykład Klaudię, która nie zna angielskiego, przytyła przed Fashion Weekiem, uczyłam ją chodzić i też wiem, ile ja w to wszystko włożyłam pracy, a wzrost to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zmienić. Choćbym nie wiem jak próbowała - mówiła zalana łzami.

To zachowanie nie spodobało się widzom. Jeszcze bardziej rozsierdziła ich decyzja Joanny Krupy, która przywróciła Michalinę do programu.

Kocham cię ponad wszystko. Sumienie by mi nie dało spać, jakbym cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii "Top Model" to ja kogoś przywracam i to jesteś ty. Chcę zobaczyć cię na Fashion Weeku - powiedziała.

"Niesprawiedliwe zachowanie"; "To kpina", "Po takim zachowaniu nie powinna być przywrócona, zazdrości Klaudii, wypomina pomoc, uważa, że w tym kraju nie ma miejsca dla szczupłych, Adriana ma jaja i powiedziała co o tym myśli"; "Strasznie zawistna dziewczyna… a decyzja o przywrócenie według mnie nie fair" - pisali.

Czy Michalina poradzi sobie w kolejnym odcinku programu i tym razem nie odpadnie? Przekonamy się już w przyszłą środę.