W ostatnim odcinku "Top Model" jury programu podjęło decyzję, kto znajdzie się w ścisłym finale programu.

Jako pierwsza awansowała Natalia. Drugą wybraną osobą była Michalina.

Dla mnie twoja twarz jest najpiękniejsza w historii "Top Model" - stwierdziła Joanna Krupa.

Przypomnijmy, że to właśnie Michalina odpadła w odcinku emitowanym w ubiegłym tygodniu, ale została przywrócona przez Joannę Krupę. Już wtedy internauci stwierdzili, że to skandal i sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.

Ostatnią finalistką okazała się Klaudia. Z programem pożegnali się Adriana, Maciek i Borys.

Wśród internautów trudno szukać fanów Michaliny oraz zwolenników decyzji jury.

Już wiadomo, komu Asia będzie dawać swoje punkty w finale; Michalina? Czy wy sobie żartujecie? To są jakieś kpiny!; Dlaczego "Top Model" tak nisko upadło?; Fashion Week się skończył, to można wrócić do promowania Michaliny, która na większości rynków raczej nie popracuje ze swoim wzrostem; Fejwryt Dżonay przepchnięta; Śmierdzi ustawką na kilometr; Nie wierzę, że Michalina zabrała miejsca Ady bądź Maćka. Nieporozumienie - krytykowali internauci.