Sacha jest geniuszem komedii, który na każdym kroku szokuje swoją śmiałością, odwagą i pomysłowością – powiedział David Nevins, Prezes oraz CEO Showtime Networks Inc., dzieląc się dziś informacjami o projekcie.



Wyróżniony dwiema nagrodami BAFTA oraz Złotym Globem, a także nominacją do Oscara aktor, scenarzysta i komik pracujący dla kina i telewizji, Sacha Baron Cohen rozpoczął przygodę ze sceną komediową wraz z programem Da Ali G Show, który w trakcie czterech lat trwania emisji otrzymał 6 nominacji do nagród Emmy oraz dwie BAFTY. W serialu pełnił funkcję producenta, scenarzysty i aktora. Następną produkcją Barona Cohena był film "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej", w którym pojawia się jego następne alter ego, Borat Sagdiyev, kazachski dziennikarz newsowy. Ponownie Baron Cohen pełnił funkcję producenta, scenarzysty i aktora, kreując światowy fenomen filmu, który w weekend wejścia do kin stał się numerem 1 w 24 krajach i przyniósł Cohenowi Złoty Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu, a także nominację do Nagrody Akademii za scenariusz adaptowany. Sacha Baron Cohen wystąpił również w: Ricky Bobby: Demon prędkości, Alicja po drugiej stronie lustra, Les Miserables: Nędznicy, Bruno, filmie Tima Burtona Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street, Madagaskar, Madagaskar 2, Madagascar 3, Dyktator, Hugo i Legenda telwizji 2: Kontynuacja.

Twórcą oraz producentem wykonawczym serialu WHO IS AMERICA? jest Sacha Baron Cohen. Pozostałymi producentami są: Anthony Hines, Todd Schulman, Andrew Newman, Dan Mazer oraz Adam Lowitt.

Premiera pierwszego odcinka serialu "Who is America?" odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 lipca w HBO GO o godz. 6.00 rano. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się w poniedziałki. Emisja na antenie HBO3 planowana jest od 7 września.