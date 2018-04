Ostatni odcinek 1. sezonu wywołującej dreszcze serii pozostawił wiele nurtujących pytań bez odpowiedzi: czy June słusznie zaufała Nickowi opuszczając dom Waterfordów w obstawie służb porządkowych? Czy ciąża rzeczywiście zapewnia jej nietykalność? Czy można wierzyć w obietnicę bezpieczeństwa złożoną przez Oko Gileadu?

Opowieść podręcznej 2 / Materiały prasowe

Jeśli tak, to dlaczego do diabła po wyjściu z więźniarki oczom June ukazuje się arena z szubienicami, na którą zapędzana jest masa zakneblowanych podręcznych? Czas dowiedzieć się, jaki los czeka ciężarną June w Gileadzie – bezwzględnym systemie, który sprowadza rolę kobiet do pozbawionych głosu reproduktorek.

Od dziś na Showmax dostępne są 2 pierwsze odcinki drugiej serii "Opowieści podręcznej". Kolejne ukazywać się będą na platformie co tydzień w czwartek o 9:00.