Paweł Mikołajuw, jak naprawdę nazywa się Popek, planuje m.in. zniesienie podatków dla domów dziecka oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla sierot. Artysta pragnie także, aby kler zrezygnował z niektórych przywilejów.

Raper co prawda nie identyfikuje się z żadną partią, która jest obecnie jest w Sejmie, jednak otwarcie przyznaje, że jest sympatykiem ugrupowania Wolność i Janusza Korwin-Mikke.

Lider Gangu Albanii wyznal także, że choć dziś nie myśli o karierze głowy państwa, to dla swoich sympatyków jest gotów na takie poświęcenie.

- Jeżeli wy będziecie tego bardzo chcieli, to zostanę prezydentem. Zrobię to dla was - oznajmił Popek w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Kariera Popka nie ogranicza się do muzyki i - planowanej - polityki. Raper bierze także udział w walkach KSW, a ostatnio wystąpił w thrillerze "Totem" Jakuba Charona, który dziś, 24 listopada, wszedł na ekrany kin. Niebawem zobaczymy także rapera u boku Barbary Kurdej-Szatan i Mateusza Damięckiego w drugim sezonie serialu "W rytmie serca".