Korwin Piotrowska i Wojewódzki nie przepadają za sobą, czemu dają wyraz racząc się co jakiś czas złośliwościami. Dla nikogo nie powinno więc być zaskoczeniem, że wiadomość o zdjęciu z anteny "Magla towarzyskiego" nie zasmuciła Kuby:

Podobno Magiel Towarzyski znika z anteny TVN Style.

Gratulacje. Świetna wiadomość z okazji Święta Konstytucji.

Nawet głupi celebryta ma prawo do mądrej oceny.

Jeszcze tylko Pudelek i Super Express i możemy świętować Dzień Mózgu - napisał na swoim Facebooku

Wojewódzki wielokrotnie wyrażał się negatywnie na temat programu Korwin Piotrowskiej. Między innymi wówczas, gdy stanął w obronie swojego kolegi, Michała Żebrowskiego, skrytykowanego przez dziennikarkę za opublikowanie zdjęcia ze szpitala. Kuba, który sam oparł własną karierę o szydzenie z innych, w tym również celebrytów, zarzucił Karolinie brak poczucia humoru i zawodowych osiągnięć:



Jeśli w ogóle istnieje w szoł biznesie jakieś kryterium oceny człowieka sukcesu, to jest to jego CV. Twoje Karolino jest jak Twoja garderoba, obszerne ale mało efektowne. Od lat nie robisz niczego, co nie dogadywało by się wyłącznie z jednym słowem -magiel. Według mojej diagnozy, chorujesz na popularność innych. Tam gdzie chodzi o zabawę, konwencje czy zwykłą informację, ty widzisz grzech pychy. Projekcja czy wyparcie ?

Jacek Nicholson powiedział kiedyś, że w szoł biznesie nie ma sukcesu bez trzech rzeczy – dużego talentu, dużego poczucia humoru i dużych pieniędzy. Jak myślicie, ilu z tych rzeczy brakuje Karolinie ?

Często w Rock Radiu mówię o Karolinie Korwin Piotrowskiej - najbrzydsza polska dziennikarska. I nigdy nie komentowałem jej urody. Chodzi mi o wątpliwą urodę jej duszy. Może jednak bracia Karnowscy maja siostrę ?