Program "Uwaga" emitowany w stacji TVN poświęcił jeden ze swoich ostatnich odcinków Dorocie Szelągowskiej. Popularna prezenterka, która obecnie prowadzi kilka programów wnętrzarskich w TVN Style oraz HGTV, przyznała, że nie narzeka na swoją pracę i zarobki:

Rozmawiam głośno o pieniądzach, mówię ile zarabiam, rozmawiam o różnych rzeczach głośno. Bardzo dużo również pracuję, jest to ciężka praca, ale zarabiam dużo. Powiem Ci więcej: dużo zarabiam, jestem z tego bardzo zadowolona, robię to, co kocham, mam fantastyczną pracę – wyznała

Szelągowska zdradziła także, że po rozwodzie z Adamem Sztabą, w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna, którego nie zamierza pokazywać w mediach:

Ja nie ukrywam, że jestem w związku, ale nie czuję potrzeby pokazania mojego partnera i opowiedzenia o naszej wielkiej miłości, bo to jest nasze. Pokazujesz dupę na Instagramie, no to potem się nie dziw, że jesteś przez pryzmat tej dupy oceniany. Pewne rzeczy masz zarezerwowane dla przyjaciół, pewne rzeczy dla znajomych i ja tak samo traktuję trochę tych ludzi, którzy są widzami, jako moich znajomych.