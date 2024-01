Edward Miszczak w 2022 r. przeszedł z TVN do Polsatu. Jest dyrektorem programowym stacji. Miszczak odświeżył m.in. program "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz przyszła kolej na "Taniec z gwiazdami".

Jak informują Wirtualne Media, niebawem do polsatowskiej ekipy ma dołączyć osoba, z którą Edward Miszczak współpracował jeszcze w TVN. Chodzi o Wojciecha Iwańskiego, który, według informacji portalu, po 14 edycjach został odsunięty od prac nad programem "Mam talent!".

Teraz Iwański ma przejść do Polsatu. Jak powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl, dotychczasowy pracodawca postanowił "odmłodzić ekipę". Otwiera więc nowy rozdział w karierze. Teraz były współpracownik TVN-u będzie pracować nad "Tańcem z Gwiazdami", który wkrótce ma powrócić na antenę.

Wojciech Iwański - powrót po latach

Nowe kierownictwo stacji postanowiło odmłodzić ekipę i zmienić reżysera "Mam talent!". Ponieważ jednak życie nie znosi próżni, podjąłem wyzwanie powrotu do "Tańca z Gwiazdami" nadawanego teraz w Polsacie – powiedział Iwański. Był on reżyserem siedmiu pierwszych edycji tanecznego show, które kiedyś emitował właśnie TVN.

Ja w Polsce formatowałem ten program. Nawet nazwa "Taniec z Gwiazdami" została wymyślona przez moją ekipę. Oryginalnie brytyjski format nazywał się wtedy "Strictly Come Dancing". Nikt tak jak w Polsce nie nazywał go wcześniej na świecie. To niezniszczalny format. On od wielu lat funkcjonuje na świecie w podobnej formule – powiedział Iwański portalowi Wirtualnemedia.pl.

Iwona Pavlović zostaje

Już wiadomo, że taneczny program wystartuje wiosną na antenie Polsatu. Zapowiadają się zmiany w składzie jurorskim. Posadę zachować ma tylko Iwona Pavlović. Dotychczasowi jurorzy, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny, już potwierdzili, że rozstają się z "Tańcem z gwiazdami". Kto ich zastąpi? Nie wiadomo. Tak samo jak nie jest znana ekipa tańczących gwiazd.