Co prawda do premiery kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami" zostało jeszcze kilka miesięcy, to przygotowania idą pełną parą. Fani z uwagą śledzą każdą informację, która pojawia się na temat tanecznego show.

Niedawno pisano m.in., że z programem ma się pożegnać jurorka Ivona Pavlović. Prawda jest jednak inna. Z całego składu jurorskiego zostanie właśnie ona.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Zostaje tylko Pavlović

Reklama

Portal Wirtualnemedia.pl ustalił nieoficjalnie, że "Czarna Mamba" nie musi się bać o swoją przyszłość w programie. Pożegnają się za to z show dotychczasowi jurorzy - Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny. Prawdopodobnie składy jury zostanie też zmniejszony do trzech osób – podobnie, jak w show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Funkcję jurorki zachowa jedynie Iwona Pavlović, obecna w show od pierwszej edycji, emitowanej jeszcze w TVN. Oprócz niej w jury zasiądą dwie zupełnie nowe osoby. Dzięki zmniejszeniu liczby jurorów każdy będzie miał więcej czasu na wypowiedź - powiedział anonimowy pracownik Polsatu

portalowi Wirtualnemedia.pl.