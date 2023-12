"Taniec z gwiazdami" nie pojawił się jesienią w Polsacie. Pytany o nową edycję show, Edward Miszczak, dyrektor programowy tej telewizji, powiedział, że największym problemem jest wybranie gwiazd, które wystąpią w tanecznej konkurencji.

Reklama

Jak informuje Plotek.pl, pierwszą uczestniczką będzie znana z TVN Kinga Zawodnik. Widzowie oglądali ją w programach "Dieta czy cud?" oraz "Pierwszy raz Kingi".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Walka o zdrowie Kingi Zawodnik

Kinga Zawodnik kilka tygodni temu przeszła operację bariatryczną. Swoją walkę o zdrowie relacjonuj otwarcie w mediach społecznościowych. U mnie wszystkie naturalne, niechirurgiczne metody zawiodły. Owszem udawało mi się dużo schudnąć, np. 30, 10 czy 15 kg, ale potem znowu tyłam. Uważam, że to był ostatni dzwonek, kiedy mój organizm pozwalał na wykonanie takiej operacji. Decyzję podjęłam ze względów zdrowotnych, a nie estetycznych. Są osoby, które twierdzą, że poszłam na łatwiznę, żeby szybko schudnąć. Piszą też do mnie ludzie, że najpierw mówiłam o samoakceptacji, a potem zrobiłam operację. No nie, nie zrobiłam tego dla urody, ale dla zdrowia – powiedziała Kinga Zawodnik w rozmowie z Dziennik.pl.

Reklama

16 grudnia Kinga napisała na Instagramie: 27.07 - 149,2 kg; 16.12 - 110,6 kg; Łącznie na minusie 38,6 kg.

Kinga Zawodnik nie potwierdza i nie zaprzecza

Czy prawdą jest, że wiosną Kinga Zawodnik zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i powalczy o główną nagrodę? - Nie wiem, czy mogę udzielać oficjalnych informacji? Chyba nie. Na pewno nie dementuję, ale też i nie potwierdzam - powiedziała Plotkowi.pl Kinga.

Co ciekawe, Kinga Zawodnik zaczęła niedawno śledzić na Instagramie oficjalne konto programu "Taniec z gwiazdami".