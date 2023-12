Cały czas jest głośno o aferach wśród popularnych polskich youtuberów. Niedawno opinię publiczną zelektryzowała afera Pandora Gate. Kilka osób jest podejrzanych o przestępstwa na tle seksualnym i pedofilskim.

Oskarżenie wobec Krzysztofa Gonciarza

Z oskarżeniami musi mierzyć się m.in. bardzo populary w sieci Krzysztof Gonciarz, któremu byłe partnerki zarzuciły m.in. nadużywanie narkotyków i seksualne nagabywanie. Pod koniec września w internecie pojawiło się nagranie tiktokerki Darii Dąbrowskiej. Opowiedziała w nim o przykrych doświadczeniach związanych Krzysztofem Gonciarzem. Przytoczyła też relacje od innych kobiet.

- Zdecydowałyśmy się powiedzieć o tym, co nas spotkało, bo nie chcemy, żeby było więcej takich osób jak my. Chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że to, jaki Krzysiek jest prywatnie, a jaki jest w internecie, to są dwie zupełnie różne persony – powiedziała Dąbrowska. Mówiła o tym, że Gonciarz stosował wobec niej m.in. przemoc psychiczną oraz że jest uzależniony od narkotyków i seksu.

Film Gonciarza i oświadczenie ws. Darii Dąbrowskiej

Teraz zabrał glos Gonciarz. Opublikował na YouTube film pt. “Stalkerka”, w którym opowiedział o związku z Darią i o tym, co wydarzyło się po zerwaniu. - Darię Dąbrowską poznałem latem zeszłego roku, na przełomie czerwca i lipca. Spotkaliśmy się kilka razy. Już na pierwszym spotkaniu powiedziałem Darii, że przechodzę bardzo trudne dla mnie rozstanie, emocjonalnie nie jestem w miejscu, żeby budować związek, ale możemy się spotykać na luzaczku. Daria przy tym chciała, żebyśmy spotykali się ekskluzywnie, nie widując się z innymi ludźmi, nie flirtując z nimi, na co się zgodziłem w tamtym czasie. Było to dla mnie odmianą, ponieważ przez ostatnie lata miałem raczej otwarte relacje - opowiada Krzysztof Gonciarz.

Youtuber odpiera zarzuty Darii Dąbrowskiej. - Ta historia pokazuje, że jeśli naprawdę się uprzesz, żeby zniszczyć komuś życie, to masz dużą szansę, że ci się to uda - podkreśla.

Gonciarz złożył zawiadomienie na policji

Dodaje, że złożył na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania go, “przedstawiając te oraz wiele innych dowodów oraz mając świadków, którzy zgodzili się zeznawać”. Na koniec zaapelował do widzów, żeby zostawili Darię w spokoju. - Doświadczyłem piekła, jakim jest lincz w internecie. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi. Nikt nie powinien czegoś takiego przeżywać, od tego jest wymiar sprawiedliwości – powiedział.