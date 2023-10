Polskie władze już podjęły działania w związku z aferą Pandora Gate, co potwierdzili między innymi premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Niemniej jednak sprawa zaczyna teraz przybierać międzynarodowy wymiar, a największa na świecie grupa hakerów, znana jako Anonymous, także zaczęła się nią interesować.

Podjęli już pewne kroki i wygląda na to, że udało im się przejąć dostęp do poczty elektronicznej, prawdopodobnie należącej do Stuarta "Stuu" Burtona. Na mediach społecznościowych grupy pojawiły się wpisy z hashtagami "Pandora Gate".

Anonymous interesuje się Pandora Gate

Skandal na platformie YouTube, który został ujawniony przez Sylwestra Wardęgę, wywołał ogromne poruszenie w Polsce. Warto przypomnieć, że znany twórca opublikował kilka dni temu na swoim kanale materiał dotyczący wykorzystywania nieletnich przez czołowych polskich youtuberów. Główny wątek skandalu koncentrował się na postaci Stuarta "Stuu" Burtona, który niespodziewanie zakończył swoją karierę w roku 2020.

Do tej pory wielu polityków już wyraziło swoje opinie na temat tej afery, a wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha złożył zawiadomienie o możliwym popełnieniu czynów zabronionych o charakterze pedofilskim przez niektórych youtuberów. Obecnie jednak afera Pandora Gate przekroczyła granice krajowe i stała się międzynarodową. W akcję zaangażowała się znana na całym świecie grupa hakerska Anonymous. Najpierw wyrazili oni swoje wsparcie dla poszkodowanych w tej sprawie, a potem przystąpili do działań. Udało im się zdobyć dostęp do adresu e-mail, który prawdopodobnie należy do Stuu.

Anonymous opublikował posty dotyczące Pandora Gate

W komentarzach pod postem grupy pojawiła się grafika, która zasugerowała, że Anonymous bierze na celownik Marcina Dubiela, Stuu, Boxdela i DeeJayPallaside.

Kilka godzin później na tym samym profilu pojawiła się kolejna grafika, sugerująca, że Anonymous uzyskało dostęp do korespondencji jednej z osób zaangażowanych w Pandora Gate. Najprawdopodobniej mowa tu o "Stuu", który na YouTube posługiwał się nickiem "The Polish Penguin".

Grupa Anonymous ujawniła część adresu e-mail Stuu oraz jego stosunkowo proste hasło: "tomek123#". Chwilę po godzinie 4:00 naszego czasu pojawił się kolejny post, który brzmiał: "#PandoraGate Zegar tyka, chcecie więcej?".

Warto zaznaczyć, że grupa Anounymous w przeszłości wielokrotnie włączała się w akcje wymierzone w pedofilów.