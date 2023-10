Oświadczenie Kanału Sportowego zostało wydane po tym, jak na jej twórców spadła lawina krytyki. Powodem były żarty z wieku dziewczynek, które mogły być ofiarami Pandora Gate, w którą zamieszani są polscy youtuberzy.

W "KS Poranek" jednym z elementów jest prognoza pogody. W odcinku, który wyemitowano 5 października, pogodynka przeczytała prognozę pogody z promptera. Nie była świadoma tego, że w treści znajduje się bardzo niesmaczny żart z wieku dziewczynek, które były wykorzystywane przez youtuberów.

Kanał Sportowy zażartował z wieku ofiar Pandora Gate

Jesień w pełni, dzisiaj w Polsce bardzo niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczyn... - przeczytała pogodynka i zamilkła. W tym czasie prowadzący, czyli Kamil Gapiński i Czarek Sikora zaczęli śmiać się z sytuacji. "O Boże, niee..., to mocne było, ale nie przeczytałaś tego" - powiedział jeden z nich. W dalszej części programu postanowili w całości przeczytać żart, którego nie dokończyła pogodynka.

Dziś w Polsce niskie temperatury, prawie tak niskie, jak wiek dziewczyn, które były podrywane przez niektórych polskich influencerów. Tak trzeba było Moniko przeczytać - zwrócili się do dziewczyny. Ta odpowiedziała, że ma swoje granice i poprosiła, by nie żartować z takich rzeczy. Konsekwencją tego, co zdarzyło się w studiu KS, marka Lipton, która była jego sponsorem, natychmiast zerwała współpracę.

Kanał Sportowy wydał oświadczenie. Przeprasza za niesmaczny żart

Teraz na platformie X pojawiło się krótkie oświadczenie twórców Kanału Sportowego. Przeprosili w nim za żartowanie z wieku dziewczynek. Przekazano, że KS potępia hańbiące zachowania w stosunku do nieletnich.

Kanał Sportowy stanowczo potępia wszelkiego rodzaju patologiczne i hańbiące zachowania w stosunku do osób nieletnich, które zostały ujawnione w ostatnich dniach w polskim Internecie w ramach tzw. Pandora Gate - czytamy.