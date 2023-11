Małgorzata Tomaszewska już niedługo zostanie po raz drugi mamą. Prezenterka "Pytania na śniadanie" w zaawansowanej ciąży zdecydowała się na daleką podróż samolotem. Wszystko po to, by spotkać się z ukochaną mamą. W sieci Tomaszewska pochwaliła się zdjęciami. Czy panie są do sobie podobne?