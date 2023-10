W połowie wakacji Małgorzata Tomaszewska ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka. W minionym tygodniu prezenterka TVP miała pewne problemy zdrowotne, o których poinformowała swoich fanów na mediach społecznościowych. Jednak zdaje się, że te trudności już za nią. Teraz Małgorzata na swoim koncie na Instagramie zamieściła radosny post. Prezenterka programu "Pytanie na śniadanie" podzieliła się informacją o płci swojego drugiego dziecka.

Małgorzata Tomaszewska spodziewa się drugiego dziecka

Małgorzata Tomaszewska utrzymuje regularny kontakt ze swoimi fanami poprzez media społecznościowe. To na swoim profilu na Instagramie ogłosiła swoim obserwatorom, jaką płeć będzie mieć jej drugie dziecko.

Marzenia się spełniają. Czekamy Maleńka - napisała prezenterka na Instagramie.

W 2017 roku Małgorzata Tomaszewska po raz pierwszy została mamą, witając na świecie synka o nietypowym imieniu Enzo. Mimo licznych propozycji zawodowych 34-letnia gwiazda TVP zawsze priorytetowo traktuje swoją rodzinę. Jej fani doskonale zdają sobie z tego sprawę, nie szczędząc gratulacji ciężarnej prezenterce i oczekując wraz z nią na narodziny jej córeczki.

Internauci komentują post Małgorzaty Tomaszewskiej

Pod postem prezenterki pojawiła się lawina komentarzy. Fani przesyłają gratulacje.

Jak super. Pamiętam, jak mi żal było, że nie będę mieć drugiego chłopca, a teraz ta dziewczynka jest największym skarbem, jaki mam, a jak zarzuca mi raczki na szyje i mówi "kocham Cię mamusi najbardziej na świecie z całego mojego serduszka" - to świat od razu jest piękniejszy; Jednak dziewczynka? Ale fajnie, jeszcze raz gratulacje; A mówią, że dziewczynka zabiera Mamie urodę, tutaj jest zupełnie odwrotnie! Gosiu, malutka będzie miała piękny wzór do naśladowania! Gratulacje i uściski!; Wspaniale. Córeczka będzie miała duże wsparcie w starszym bracie, na pewno będzie ją chronił. Dużo zdróweczka dla Was; Gratulacje Małgosiu, buziaczki dla całej rodzinki - pisali internauci pod postem Małgorzaty Tomaszewskiej.