Maciej Musiał pochodzi z aktorskiej rodziny. On sam zdobył szeroką popularność dzięki roli Tomka Boskiego w serialu komediowym TVP2 "Rodzinka.pl". Maciej Musiał był także pomysłodawcą i jednym z producentów wykonawczych pierwszego polskiego serialu Netflixa "1983", w którym zagrał główną rolę.

Maciej Musiał pokazał zdjęcie z mamą

Nową rolę, jak się okazuje, ma również mama aktora. Maciej Musiał postanowił zareklamować biznes mamy na swoim profilu na Instagramie. Zamieścił przy tym wspólne zdjęcie z panią Anną.

Ta piękna Pani to moja mama, która od roku prowadzi swój znakomity sklep, w którym sprzedaje świece (które sama robi), zapachy, a także torby i trochę ubrań (ostatnie zdjęcie), gdyby ktoś szukał pomysłu na uroczy świąteczny prezent, to polecam – napisał Maciej Musiał.

O tym, że mama spodobała się fanom aktora świadczą liczne, pełne zachwytu komentarze fanów. Wynika z nich też, że wielu internautów wzięło mamę za nową dziewczynę Macieja Musiała

Wygląda tak pięknie i młodo, że póki nie przeczytałam opisu, to sobie myślę: "Oho, Musiał sobie dziewczynę znalazł w końcu". Pozdrawiam, super; Ale mama piękna; Piękna Mama, wygląda jak siostra!; Myślałem, że to siostra; Piękna mama; Mama klasa; Ja myślałam, że to Twoja dziewczyna – piszą internauci w komentarzach.