Małgorzata Teodorska zadebiutowała na ekranie jako uczestniczka serialu dokumentalnego "Modelki". Choć z wykształcenia jest ekonomistką, zdecydowała się zawodowo związać z aktorstwem. Zagrała rolę Irki w popularnym serialu "Plebania". Wcieliła się w postać barmanki Irki, która przez wiele lat była stałym elementem obsady produkcji. Po 12 latach zdecydowała się odejść z serialu, jednak zawsze wyrażała ogromny sentyment do pracy w nim.

W 2005 roku Małgorzata Teodorska pojawiła się na okładce magazynu "Playboy", a następnie w 2007 roku wzięła udział w drugiej edycji programu "Jak oni śpiewają", gdzie zajęła 11. miejsce. W 2008 roku otrzymała angaż do roli Ady Lech w popularnym serialu "M jak miłość" i przez dwa lata grała tę postać.

Małgorzata Teodorska była obiektem zainteresowania wielu mężczyzn i gdy była na szczycie popularności, partner zaproponował jej przeprowadzkę do Dubaju. Tam spędziła pewien czas, ale po trzech latach ich związek się zakończył. Aktorka powróciła do Polski, ale nie na plan filmowy. W 2019 roku została mamą, po tym, jak związała się z Miłoszem Krawczykiem rok wcześniej. Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje najnowsze zdjęcia.

Czym obecnie się zajmuje Małgorzata Teodorska?

W ostatnim wywiadzie z portalem "Plejada" Małgorzata Teodorska wyznała, jak obecnie wygląda jej życie i czym się zajmuje.

W moim życiu obecnie skupiam się na wychowaniu pięcioletniego Filipa oraz na pracy. Pracuję w branży beauty w największej firmie w Europie. Odpowiadam za sprzedaż (retail) w Polsce. Owszem, miałam pomysł na prowadzenie vloga, ale to nie do końca moja bajka - powiedziała Teodorska w wywiadzie.

Jak Małgorzata Teodorska wspomina pracę w serialu "Plebania"?

Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że to był czas, kiedy zdobyłam najwięcej doświadczenia. I nie chodzi mi stricte o grę aktorską, ale życiowo. Praca na planie serialu, który był wyświetlany pięć dni w tygodniu, to było tempo! Materiał był kręcony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. To było czasami czyste szaleństwo. Dzień pracy potrafił się zacząć o 5.00 rano albo o 10.00 w nocy. Nie było mowy o spóźnieniach. Kontrakt był starannie sporządzony, a spóźnienie oznaczało stratę finansową. Dużo pracowałam, ale przy tym również dobrze się bawiłam - wyznała Małgorzata Teodorska w wywiadzie z "Plejadą".

Dlaczego Małgorzata Teodorska zniknęła z serialu "Plebania"?

Aktorka w rozmowie wyznała także, dlaczego po zdjęciu "Plebanii" z anteny zniknęła z ekranów.

To przyszło naturalnie. Po 13 latach serial, w którym grałam główną rolę, został zdjęty z anteny. Zaczęłam się zastanawiać, co dalej - czy podpisać kolejny kontrakt i kontynuować pracę w telewizji, czy spróbować się w czymś innym. Wybrałam to drugie. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu czułam, że to, co robię, nie daje mi 100 proc. satysfakcji.Chciałam sprawdzić się w innym zawodzie - zdradziła aktorka.