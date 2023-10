Agnieszka Woźniak-Starak podobnie jak wielu celebrytów postanowiła uwiecznić ten moment, gdy wybrała się na tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu.

Do lokalu wyborczego wybrała się wraz ze swoją mamą. Dziennikarka często zabiera głos w ważnych sprawach społecznych i politycznych, dlatego nie dziwi fakt, że nie tylko poszła zagłosować, ale też uwieczniła to w sieci.

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się na wybory ze swoją mamą

Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, na którym wrzuca do urny kartę do głosowania. Kolejne zdjęcie, które zamieściła to fotografia, na której pozuje razem z mamą.

Wybory to święto demokracji, ja dziś świętowałam razem z mamą. Niezależnie od wyników peace & love dla wszystkich - napisała Woźniak-Starak.

W komentarza zaroiło się od komplementów.

Piękna mama! Wyglądacie jak siostry!;Pani Mama jest piękną kobietą, więc "genów nie wydłubiesz"; Piękna mama, wyglądacie jak siostry - pisali internauci.