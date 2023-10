Agata Młynarska gościła ostatnio w swoim programie "Stylowe Taxi Agaty" bracia Golców. Podczas rozmowy poruszony został temat promocji muzyki a co za tym idzie wyjazdów na zagraniczne tournée.

To właśnie ten temat zainteresował dziennikarkę. Młynarska podczas rozmowy postanowiła podpytać obecną w studiu bratanicę Golców - Bognę o to, jak wyglądają zagraniczne podróże żon muzyków. Nawiązała tym pytanie do krążących od pewnego czasu plotek w mediach.

Bratanica Golców wyjaśnia plotki

Ja słyszałam, że oni nie pozwalają im wyjeżdżać za granicę, albo wyjeżdżać na wakacje samym. Że są tak zazdrośni. No słuchaj, ja nie powiem która, bo nie chcę, żeby w domu była masakra piłą mechaniczną. Jedna z nich mi powiedziała, patrząc głęboko w oczy, jak pytałam ją o plany i tak dalej, a ona mówi: "Wiesz, ja nie mogę. Mój mąż chce, żebym ja siedziała w domu". Ja się wtedy za głowę chwyciłam. Powiedz, czy to jest prawda - zapytała Młynarska.

Zapytana o to bratanica przez chwilę nie odpowiadała, po czym stwierdziła, że plotka ta może mieć w sobie nieco prawdy.

Trochę tak, trochę nie. (...) Być może słyszałam (o takim zakazie - przyp. red.)- stwierdziła.

Reakcja braci Golców na kontrowersje

Bracia Golec również postanowili zabrać głos w tej sprawie. Tak się rodzą plotki (...) W domu na cztery spusty i jeszcze z łańcuchem - śmiał się Paweł Golec.

Łukasz stanowczo zaprzeczył temu, że jego żona ma jakiekolwiek zakazy. Argumentował to wymieniając miejsca, w których ostatnio była.

A moja teraz jedzie do Madrytu, Aten. Była w Hiszpanii. Także wiesz... Ludzie, pierwsze słyszę! Nie wiem, to może twoja taka jest, nie? - wyliczał.

Agentka Golców rozwiewa wątpliwości

Głos w sprawie po wywiadzie zabrała także sama agentka Golców. Dopytywana przez media, stanowczo wyjaśniła, jaka jest prawda.

Nie ma zakazów, nie ma czegoś takiego. To był żarcik - zapewniła portal ShowNews.pl. Potwierdzając te słowa, powiedziała, że jedna z żon przebywa obecnie w Amsterdamie.

W tym momencie Edytka (żona Łukasza Golca - przyp. red.) jest na wyjeździe z córką. Pojechały sobie do Amsterdamu. Nie będzie jej nawet na koncercie w Wiśle. Łukasz musi zająć się domem i resztą dzieci - powiedziała Katarzyna Czajkowska-Golec.