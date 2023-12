Krzysztof Zalewski to jeden z bardziej uznanych polskich muzyków. Niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że jest związany z managerką Olgą Tuszewską a owocem ich związku jest 5-letni Lew.

Teraz jednak zrobił wyjątek i pokazał się ze swoim starszym przyrodnim bratem. Ich relacja jest dosyć ciekawa. Okazuje się, że przez pewien czas nie zdawali sobie sprawy ze swojego istnienia. Ojciec obydwu - znany aktor, reżyser i pisarz Stanisław Brejdygant, zabrał starszego syna na finałowy odcinek programu "Idol", w którym uczestniczył 18-letni wówczas Krzysztof.

Czy Krzysztof Zalewski i Igor Brejdygant od razu się pokochali jak bracia?

To właśnie tam obydwaj się poznali. Zalewski i Igor Brejdygant nie od razu zapałali do siebie braterską miłością. Nie utrzymywali ze sobą kontaktu a zbliżyli się do siebie, gdy starszy o 13 lat brat zaczął mieć problemy z uzależnieniem od alkoholu po śmierci matki. Od kilku lat są sobie jeszcze bardziej bliscy. Wszystko za sprawą narodzin syna Zalewskiego.

W piątek Brejdygant spotkał się z czytelnikami przy okazji premiery swojej nowej powieści. Wśród gości nie zabrakło Krzysztofa Zalewskiego. Muzyk zachęcał swoich fanów na Instagramie do sięgnięcia po thriller, a przy okazji skomplementował brata.

Brat wydał nową powieść. Sprawdźcie to! Ja już sprawdziłem dawno, bo jako rodzinnie z autorem splątany, dostałem do przeczytania przed premierą. Cieszę się, że wydał, bo pisać on umie wyjątkowo dobrze, ale najbardziej się cieszę, że mam brata, gdyż jest on super- napisał Zalewski.

Igor Brejdygant napisał, że "w pełni odwzajemnia tę bratnią radość".