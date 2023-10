Maciej Hakiel i Katarzyna Cichopek to była jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich rozstanie, które przebiegło w dramatycznych okolicznościach, było wielkim zaskoczeniem. Początkowo byli już małżonkowie wydali oświadczenie, z którego wynikało, że nie będą ujawniać żadnych szczegółów na ten temat. Z biegiem czasu sytuacja się jednak zmieniła. Marcin Hakiel zaczął mówić. Trochę informacji opublikował na swoim Instagramie, a potem udzielił kilku szczerych wywiadów, m.in. Kubie Wojewódzkiemu. Katarzyna Cichopek jest w udanym związku z Maciejem Kurzajewskim. Hakiel nadal szuka swojego szczęścia.

Zdradzony Marcin Hakiel wynajął prywatnego detektywa

Teraz Marcin Hakiel rozmawiał z Żurnalistą. Powiedział mu m.in., że wynajął prywatnego detektywa, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z jego żoną. Był do tego zmuszony, bo Katarzyna Cichopek nie chciała z nim rozmawiać. Stwierdziłem, że no dobra, trzeba się dowiedzieć (...). Nie polecam tego najgorszemu wrogowi – stwierdził tancerz.

Powiedzieli: "Dobra, Marcin, zobaczymy to i tamto, po dniu czy dwóch powiesz, co chcesz". Trzeciego dnia się okazało, że jest grubiej, niż myślałem i trzeba było to jakoś dokończyć, się dowiedzieć - wspominał tamte dni.

Wkrótce dysponował już twardymi dowodami zdrady. Były to zdjęcia, których treść nie pozostawiała żadnych wątpliwości.

W pewnym momencie już kłamstw nie ma, bo leży na stole to, co leży, to zaczynasz normalnie rozmawiać. Po 17 latach dowiadujesz się, że osoba, z którą żyłeś, jest kimś innym, ale dobra, żyjesz dalej, musisz się dogadać. Gdybyśmy nie mieli dzieci, byłoby prościej – powiedział Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel o kulisach rozstania z Katarzyną Cichopek

Hakiel opowiedział też Żurnaliście o finansowych kulisach rozstania z żoną. Wspomniał o kosztownej willi, którą kupili za 3,5 miliona złotych.

Ten dom od wielu lat, nastu już jest wynajęty. [...] Kończymy rozprawę frankową. Są przewidywania, że będzie dobrze. Dobra kancelaria to prowadzi. To nasza ostatnia wspólna nieruchomość. Podpisaliśmy się, że po załatwieniu spraw ją upłynnimy. [...] My w wiele rzeczy różnych inwestowaliśmy. Na tym też polega biznes. Ten nie popełnia błędów, kto siedzi na kanapie – wyjaśnił Hakiel.

Jakie plany na przyszłość ma Marcin Hakiel?

Podczas wywiadu nie zabrakło też wątku życia uczuciowego tancerza.

Akurat jestem z kimś w relacji. [...] Część kumpli mówi: „Wow, ty masz teraz życie sztos. Dzieci w miarę duże. Możesz sobie chodzić, poznasz kogoś tu, poznasz kogoś tam". Tylko że ja mam 40 lat i mnie za bardzo nie interesuje poznawanie, co wieczór kogoś innego. Szukam jakiejś relacji, fajnie jakby się ona jakoś ułożyła w miarę normalnie. I tyle – powiedział Hakiel.

Zapytany o plany zawodowe Marcin Hakiel ujawnił, że nie jest mu obca myśl o powrocie do "Tańca z gwiazdami". To tam nawiązał romans z Katarzyną Cichopek, z którą wygrał drugą edycję programu. Hakiel tańczył też w parze z Katarzyną Skrzynecką. W 2009 r. jego przygoda z "Tańca z gwiazdami" dobiegła końca. Na pytanie, czy chciałby wrócić do tanecznego show odparł: Mam swój PESEL, znam swoje ograniczenia (...) jestem takim tancerzem starej daty. Najbardziej bym chciał jako juror, bo mam już trochę lat.