Nadchodzące wybory parlamentarne wzbudzają coraz większe emocje w polskim społeczeństwie. Opozycja dąży do zmiany rządzącej partii PiS, jednocześnie politycy Konfederacji coraz śmielej wyrażają swoje opinie na temat roli kobiet w życiu codziennym mężczyzn. Wielu uważa, że kobiety mogą odgrywać kluczową rolę w wyniku wyborów, ze względu na ich większą liczbę w społeczeństwie. Istnieje jednak grupa kobiet, które nie są przekonane do uczestniczenia w wyborach. Aby przekonać je o znaczeniu każdego oddanego głosu, coraz więcej znanych osób i celebrytów angażuje się w różne inicjatywy społeczne w internecie. Ostatnio również Katarzyna Cichopek zabrała głos w tej sprawie.

Katarzyna Cichopek zabrała głos na Instagramie

Partnerka Macieja Kurzajewskiego opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki filmik, w którym oznaczyła konto "Kobiety na wybory". W swoim przesłaniu, skierowanym do swoich obserwatorek zaznaczyła, że jej Instagram jest przestrzenią, gdzie dzieli się swoim stylem życia, promuje produkty i poleca miejsca. Jednak równie ważne jest dla niej poruszanie kwestii istotnych, a jednym z takich tematów są wybory.

Dziewczyny! Nie odpuszczamy! Idziemy na wybory! Liczę na Was - napisała Cichopek na Instagramie.

Dziękuję, że jesteście ze mną na Instagramie, a jest nas tutaj spora gromadka, bo ponad pół miliona osób. Jak sobie wyobrazimy półmilionowy tłum, no to to robi wrażenie. Mój Instagram to miejsce, gdzie pokazuję wam swój lifestyle, gdzie reklamuję różne rzeczy, polecam ciekawe miejsca, ale jest to też miejsce, gdzie chcę mówić o rzeczach ważnych. Właśnie takie ważne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami… - powiedziała Kasia Cichopek.

Katarzyna Cichopek zaapelowała do kobiet

Katarzyna Cichopek w swoim nagraniu z apelem zwróciła się bezpośrednio do kobiet.

Kieruję moje słowa przede wszystkim do was, dziewczyny. Nie odpuszczamy, idziemy na wybory. Liczę na was. Nie będę wam mówiła, na kogo macie oddać swój głos. Ważne, żebyście poszły i zagłosowały w zgodzie ze sobą i ze swoim sercem - powiedziała Cichopek.

Katarzyna Cichopek dbała o to, aby jej komunikat był całkowicie neutralny i wyważony od początku do końca. W przeciwieństwie do innych koleżanek z show-biznesu Katarzyna Cichopek nie krytykowała kobiet, które wyrażają zamiar oddania swojego głosu na Konfederację. Zdecydowała się także wyłączyć opcję komentowania swojego nagrania.

Nie traktujcie tego jako obowiązek obywatelski, bo to oczywiste. Potraktujcie to jako miejsce i czas, gdzie możecie wyrazić to, co czujecie. Właśnie poprzez oddanie głosu na swojego kandydata. Dziewczyny, krótko mówiąc, liczę na was - podsumowała filmik Katarzyna Cichopek.