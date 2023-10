Małgorzaty Rozenek-Majdan znana jest ze swojej miłości do psów. "Gang Majdana" to buldog angielski o imieniu George i dwa buldogi francuskie – suczki Sisi i Lili. Była tam też Francesca — suczka rasy chihuahua. Niestety, Francesca od jakiegoś czasu nie pojawia się na zdjęciach Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan: psy są dla mnie jak członkowie rodziny

Celebrytka, pytana nieustannie przez obserwatorów, co się stało z jej małą pupilką o imieniu Francesca, odpowiedziała dwa miesiące temu: To był dla mnie bardzo trudny czas. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, jak psy są dla mnie ważne, jakim ważnym są członkiem mojej rodziny. Czasem jak się dużo dzieje, nie masz w sobie przestrzeni do tego, by przeżywać to publicznie. Po prostu. Jak przyjdzie taki moment, że nie będę miała innych rzeczy, to wtedy się tym podzielę. Na razie nie mam w sobie przestrzeni, żeby o tym mówić.

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan: William to brakujące ogniwo Gangu Majdana

Teraz w domu Perfekcyjnej znowu są cztery psy. Do Georg'a, Sisi i Lili dołączył mały William. Pojechaliśmy na wycieczkę, przywieźliśmy basseta w teczce. William, brakujące ogniwo Gangu Majdana. Przywitajcie go miło, to nie jego wina, że nie jest ze schroniska. William jak Wallace, a nie jak Windsor – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan pod zdjęciem z nowym pupilem.

Na koncie celebrytki pojawiają się kolejne zdjęcia i filmiki z Williamem. Mały basset część fanów zachwyca i ślą gratulacje. Część obserwatorów krytykuje jednak Małgorzatę Rozenek-Majdan. Chodzi m.in. o to, że celebrytka kupiła rasowego psa, zamiast wziąć zwierzę ze schroniska. Internauci napisali również, że bassety są bardzo wymagającą i obciążoną genetycznie rasą psów.

Rozenek-Majdan: jako młoda dziewczyna miałam dwa bassety

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiedziała na komentarze fanów. No więc słuchajcie, parę odpowiedzi dotyczących basseta. Otóż to nie jest moje pierwsze spotkanie z tą rasą, bo jako młoda dziewczyna miałam dwa bassety. Kocham tę rasę i zdaję sobie sprawę z jej wymagań, bo to nie jest rasa bardzo łatwa, każda ma swoje cechy charakterystyczne. Bassety mają ogromną osobowość, a to jest coś, co ja kocham w psach – wytłumaczyła.