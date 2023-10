W ubiegłym roku Małgorzata Rozenek wywołała burzę w sieci wprowadzając bożonarodzeniowy nastrój… 2 miesiące przed Wigilią. Teraz pospieszyła się z upiększaniem domu na Halloween. Wzbudziła bardzo mieszane uczucia.

Małgorzata Rozenek wyprzedza święta

W ub.r. gwiazda już w października pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie kulisami pracy nad nową kampanią reklamową, zrealizowaną w mocno bożonarodzeniowym klimacie. W sesji wziął także udział mąż Rozenek, Radosław Majdan, a także ich trzej synowie. Stanisław, Tadeusz oraz mały Henryczek. Na zdjęciach zamieszczonych w sieci już w październiku cała rodzina pozuje na tle choinek, Henio tonie w zaspach sztucznego śniegu, po czym przesiadają się do drewnianych sań, a wszystko to dzieje się przy dźwiękach nastrojowej muzyczki.

Rozenek nie musiała długo czekać na ostrą reakcję ze strony internautów, którym nie spodobało się Boże Narodzenie w październiku.

"Jeszcze nawet Święta Zmarłych nie było; Czy wyście k…. patrzyli w kalendarz?; Jak zwykle. Święta macie pierwsi; Cyrk jak co roku" – komentowali oburzeni internauci.

Małgorzata Rozenek wśród dyń i nietoperzy. W jej dom już jest Halloween

Tym razem Małgorzata Rozenek nie wybiegła aż tak daleko. Pochwaliła się już za to, jak przystroiła cały dom, a nawet podjazd specjalnie na Halloween. Jak na gwiazdę przystało, nie oszczędzała na dekoracjach, które zajmują niemal każdą wolną przestrzeń w jej domu.

"Najważniejsza z najmniej ważnych rzeczy. #halloween" – napisała Rozenek na Instagramie, dodając hasztag: #loveit.

Na zdjęciach i na filmiku zamieszczonym w sieci widać mnóstwo wielkich dyń, nietoperzy, pająków i trupich czaszek. Wejścia do domu strzegą pokaźnych rozmiarów duchy, a w kręceniu relacji Małgosi przeszkadza Radek Majdan w masce rogatego diabła.

Tym razem świąteczny falstart Majdanów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Fani nie kryją zachwytu na widok imponujących dekoracji.

"Mega klimat; Ale super, ja już się nie mogę doczekać waszych przebieranek; Bardzo fajnie, że przystroiłaś dom i wprowadzasz inne tradycje; Fajny czas i fajna zabawa, super dekoracja; U was zawsze tak hamerykansko, pięknie, Pięknie to zrobione tak z gustem, nie za dużo i nie za mało; Uwielbiam Was. Budujecie dzieciom piękne wspomnienia. Jak z bajki" – zachwycają się fani Małgoni.

Rozenek wśród nietoperzy i trupich czaszek. "Dziecko będzie miało koszmary"

Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, nie wszyscy się zachwycają. Wielu internautów zarzuca Małgorzacie Rozenek konsumpcjonizm i propagowanie obcego, sprzecznego z polską tradycją i kulturą święta.

"Strasznie głupie zwyczaje i to nie ze względu na nasze święta, tylko po co taki konsumpcjonizm propagować; W Polsce nie ma halołin!!!!; Dramat. Bałabym się spać. Dziecko będzie miało koszmary. Kobieto zastanów; A może lepiej pójść z dziećmi na groby, którymi już nikt się nie opiekuje ikupić kwiaty, a nie obnosić się ze świętem, które nigdy nie będzie Polskim; Pamiętajcie kochani!!! Dbajcie o ekologię, żeby Gonia mogła kupić tonę śmieci i udekorować nimi chatę. W sumie to wy kupiliście, bo to za wasze suby Gonia dostaje hajsy" – oburzają się internauci w komentarzach (pisownia cytatów oryginalna – przyp.red.).

Do jednego z halloweenowych wpisów Rozenek odniosła się nawet Marianna Scheriber, była uczestniczka programu "Top Model" i celebrytka.

"Pani Małgosiu, najważniejsza to jest w tym czasie Uroczystość Wszystkich Świętych. Tu nawet nie chodzi o religię ale szacunek dla przodków, tego, skąd się wywodzimy, naszej tradycji. Pozdrawiam – napisała w komentarzu Marysia Schreiber, żona wysoko postawionego polityka PiS.