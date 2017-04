"Jazda po polsku" to program, w którym widzowie mają okazję do bezkarnego podsłuchiwania i podglądania innych. Dzięki wyjątkowej nawigacji oraz kamerom zamontowanym w autach bohaterów, dowiedzą się o czym rozmawiają podczas podróży samochodem. A tym samym poznają interesujący światopogląd, wyłaniający się z niekontrolowanych rozmów Polaków za kółkiem. Dowcipny, momentami zaskakujący, a niekiedy szokujący obraz rzeczywistości inspirowany jest pytaniami, jakie bohaterowie słyszą z nawigacji. Swojego głosu użyczyła do niej Katarzyna Pakosińska.

"Jazda po polsku" to prawdziwa petarda! To program, który będzie absolutnym hitem telewizji TLC i to nie dlatego, że użyczam w nim swojego głosu na potrzeby nawigacji (śmiech). Przede wszystkim dlatego, że występują w nim bardzo ciekawi ludzie. Jest śmiesznie i zabawnie. To rozrywka w czystej postaci, a jednocześnie dobre studium dla socjologów i satyryków. Program balansuje między skrajnymi emocjami. W jednym momencie widz może śmiać się do łez, a w drugim ocierać łzy ze wzruszenia. Osobiście mam swoich ulubionych bohaterów. Jest nimi dwójka taksówkarzy. Z pewnością dostarczą oglądającym wiele frajdy – mówi Katarzyna Pakosińska.

Nowy program TLC "Jazda po polsku" zadebiutuje na antenie 23 kwietnia o godzinie 21:30