Dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na TTV Dagmara Kaźmierska zyskała ogromną popularność. Jej szczerość i energia zaimponowały widzom. Dagmara jest autorką dwóch autobiografii. Na początku roku wyznała, że nie koncentruje się teraz na sprawach sercowych i związkach. Widać to się zmieniło.

Warto dodać, że Dagmara Kaźmierska w przeszłości była właścicielką agencji towarzyskiej (w okresie od 2005 do 2009 roku). Za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji" musiała spędzić 14 miesięcy w więzieniu. Okazuje się jednak, że ani fanom, ani stacjom telewizyjnym nie przeszkadza przeszłość celebrytki. Sama bohaterka "Królowych życia" odcięła się od tego, co robiła w przeszłości.

O czym jest program "Dagmara szuka męża"?

"Dagmara szuka męża" to nie tylko randkowe reality show, które bawi, śmieszy i zaskakuje. To także program o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, który potrafi wzruszyć i sprowokować do myślenia. Okazuje się, że czasem, by znaleźć miłość, trzeba zwiedzić cały kraj.

Dagmara, jej syn Conan i przyjaciel Jacek pokonają ponad 10 tysięcy kilometrów, spotykając się z kandydatami z różnych regionów Polski - od Podlasia po wyspę Uznam i Świnoujście. Odwiedzą małe wioski i duże miasta, gospodarstwa rolne, parki miejskie, kopalnie, bazary i lokalne potańcówki.

Swaci zaprezentują Dagmarze kandydatów w różnym wieku, o różnych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostaną krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co doprowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Każdemu z wybranych przez syna i przyjaciela mężczyzn Dagmara da szansę. Panowie będą mieli pełną swobodę, co do wyboru miejsca spotkania i pomysłu na randkę, by mogli zaprezentować się od jak najlepszej strony.

Co ciekawe, producent Wojciech Waśkiewicz ujawnił, iż bohaterowie show dostali wolną rękę w kwestii tego, co zostanie pokazane w programie.

Pozwoliliśmy bohaterom pójść na żywioł i zaskoczyła nas skala tego, co działo się na planie: niewyczerpana inwencja i energia całej trójki. Ekipa telewizyjna musiała być wyjątkowo sprawna, by nadążyć za akcją. Choć trudno w to uwierzyć, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Zarówno sytuacje, jak i wszyscy bohaterowie są autentyczni. To będzie kawał świetnej telewizyjnej rozrywki - powiedział Waśkiewicz.

Jak przekazał portal Wirtualne Media "za produkcję wykonawczą programu odpowiada firma Dragon Head, produkująca m.in. program "Warsaw Shore" dla MTV Polska czy "Celebs Go Dating. Gwiazdy idą na podryw" dla Eska TV."

Kiedy emisja programu "Dagmara szuka męża"?

Program "Dagmara szuka męża" będzie można oglądać już od 11 grudnia na antenie Super Polsat, w każdy poniedziałek o godz. 22.00. Zaplanowano emisję ośmiu odcinków.