"Taniec z gwiazdami" powróci na antenę Polsatu prawdopodobnie już na wiosnę. Portal "Super Express" poinformował, że producentem show nie będzie już Rochstar, lecz firma Jake Vision. Wiadomo też, że obecnie trwają pierwsze negocjacje z osobami, które miałyby pojawić sięw programie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Agnieszka Kaczorowska-Pela zasiądzie za stołem jurorskim, zastępując Iwonę Pavlović.

Agnieszka Kaczorowska zastąpi Iwonę Pavlović w "Tańcu z gwiazdami"?

Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim. Za kulisami mówi się, że może zastąpić Iwonę Pavlović - weterankę "Tańca z gwiazdami", która oceniała uczestników we wszystkich edycjach - także tych pokazywanych w TVN- można przeczytać na stronie se.pl.

Portal "Plejada" zapytał Agnieszkę Kaczorowską-Pelę, czy faktycznie dostała propozycję. Tancerka zdradziła wówczas, że marzy, by wziąć udział w show Polsatu. Zaznaczyła jednak, że nie zamierza jednak "wygryzać" Iwony Pavlović.

Rzeczywiście, chciałabym zasiąść za stołem jurorskim w "Tańcu z gwiazdami", ponieważ uważam, że mam do tego wszelkie niezbędne kompetencje. Myślę też, że fajnie, jakby w programie pojawiła się osoba, która zna go od środka, tańczyła w poprzednich edycjach i wie, jakie wyzwania stoją przed gwiazdami. Co będzie, nie wiem - powiedziała Agnieszka Kaczorowska-Pela w rozmowie z "Plejadą". Tancerka dodała także, że "pragnie sięgać po nowe" i bycie jurorem w "Tańcu z gwiazdami" byłoby dla niej wyzwaniem.

Bycie jurorem w programie to moje małe marzenie, ponieważ chcę podejmować się projektów, które są dla mnie wyzwaniami. Nie chcę powtarzać tego, co już wiem i czego się nauczyłam, tylko pragnę sięgać po nowe i się rozwijać - dodała.

Kaczorowska o udziale w "Tańcu z Gwiazdami": Dla mnie byłoby ogromnym zaszczytem

Tancerka zdradziła także, że ceni Iwonę Pavlović i chciałaby usiąść obok niej w popularnym programie. Na razie jednak "nie ma żadnych informacji dotyczących składu jury nowej edycji".

Nie wiem, czy w ogóle dostanę szansę bycia jurorką. Pani Iwona jest tak wielką osobowością, że nie da się jej nikim zastąpić. Dla mnie byłoby ogromnym zaszczytem usiąść obok niej przy stole jurorskim i nie zawsze się z nią zgodzić. Bo - przyznaję - nie zawsze się zgadzam z jej różnych opiniach - wyznała.

Warto przypomnieć, że Agnieszka Kaczorowska od 2014 roku występowała w show w roli tancerki. Program zwyciężyła z Krzysztofem Wieszczkiem, a z Łukaszem Kadziewiczem doszła do finału. W 2018 roku jednak odeszła z programu ze względów prywatnych.