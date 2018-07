"Beforeigners" będzie pierwszym norweskim serialem HBO Europe. To satyryczna, osadzona w bliskiej przyszłości, historia z gatunku science fiction, która pozwoli widzom na swoistą podróż w czasie. Serial zamówiony został przez HBO Nordic, będące częścią HBO Europe.

Na Ziemi zaczyna dochodzić do serii niewytłumaczalnych zdarzeń. W głębi oceanu dochodzi do potężnego rozbłysku światła i nagle na świecie zaczynają zjawiać się ludzie z przeszłości. Każdy z nich pochodzi z innego okresu historii: epoki kamienia, ery Wikingów i końcówki XIX wieku. Nikt nie rozumie, jak to możliwe, a przybysze z przeszłości nie pamiętają, w jaki sposób przenieśli się w czasie. Jedno jest pewne - przybywa ich coraz więcej i nie ma dla nich drogi powrotu. Kilka lat później Alfhildr (Krista Kosonen), pochodząca z ery Wikingów, oraz wypalony zawodowo oficer Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) zaczynają razem pracować w ramach policyjnego programu integracji. Jako zespół śledczy wspólnie starają się rozwiązać zagadkowe morderstwo jednego przybyszów z przeszłości. Podczas prowadzonego śledztwa natrafiają na trop szeroko zakrojonego spisku, który może wyjaśniać przyczynę masowej migracji ludzi z innych epok.

"Beforeigners" to druga, po szwedzkim serialu komediowym Lukasa Moodysona pt. Gösta, własna produkcja HBO Nordic. Pomysłodawcami tego utrzymanego w humorystycznej konwencji serialu kryminalnego są twórcy i scenarzyści międzynarodowego przeboju telewizyjnego Lilyhammer - Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin.

Chcieliśmy pokazać społeczne reperkusje, które są efektem masowych migracji w czasie grupy uchodźców z różnych okresów naszej historii. Cieszymy się, że mogliśmy z HBO stworzyć serialowy świat ‘Beforeigners’, który zostanie ożywiony na małym ekranie przez reżysera Jensa Liena – mówią twórcy.

W role głównych bohaterów w Beforeigners wcielą się: Nicolai Cleve Broch (Rozgrzeszenie, Max Manus) – jako Lars Haaland oraz Krista Kosonen (Blade Runner 2049) – jako Alfhildr Enginnsdottir. Serial wyreżyseruje znany filmowiec Jens Lien, którego fabularny debiut Jonny Vang miał premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Jego kolejny film Kłopotliwy człowiek (Den brysomme mannen) był pokazywany w ramach prestiżowej sekcji Tygodnia Krytyki Filmowej w 2006 roku w Cannes. Dramat zdobył uznanie widzów i krytyków oraz szereg nagród filmowych i został uznany za jeden z najwybitniejszych norweskich filmów dekady. Obowiązki producentów wykonawczych serialu ze strony HBO pełnią Hanne Palmquist, Steve Matthews i Antony Root. Producentem sześciu 45-minutowych odcinków będzie Rubicon TV.

To jednak nie jedyna nowa produkcja, nad którą obecnie pracuje HBO Europe. Kolejnym nowym projektem – ogłoszonym w miniony weekend w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach – jest czeski miniserial "Oblivious".

Będzie to sześcioodcinkowa produkcja szpiegowska, której fabuła osadzona została w Czechach lat osiemdziesiątych. Obraz wyreżyseruje Ivan Zacharias, który po udanej współpracy przy serialu "Pustkowie" (Pustina) powraca na plan zdjęciowy przy kolejnej produkcji HBO Europe. Za scenariusz opowiada debiutant Ondrej Gabriel.

"Oblivious" będzie kolejnym czeskim projektem HBO Europe, po uznanym miniserialu Agnieszki Holland - Gorejący krzew (Burning Bush), komedii romantycznej Aż po uszy (Az po usi), thrillerze Układ (Mamon) oraz trzech sezonach Terapii (In Treatment).

Aktualnie HBO Europe przygotowuje lokalne produkcje w dziewięciu krajach - w Europie Środkowej, Skandynawii i Hiszpanii. Każda z nich ma premierę tego samego dnia w serwisach HBO. Nachodzące produkcje to "Ślepnąc od świateł" (Polska), "Hackerville" (Rumunia), "Złote życie 3" (Węgry), "Gösta" (Szwecja), "Beforeigners" (Norwegia) oraz "Oblivious" (Czechy).

Wszystkie seriale pojawią się w HBO i HBO GO w Polsce, oraz we wszystkich europejskich serwisach i kanałach HBO.