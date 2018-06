"Ostre przedmioty" (Sharp Objects) to ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą (Patricia Clarkson), ojczymem Alanem Crellinem (Henry Czerny) i przyrodnią siostrą Ammą (Eliza Scanlen), przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille - Marian. Udręczona przeszłością i szukająca ucieczki w alkoholu, Camille łączy siły z detektywem Richardem Willisem (Chris Messina) i szefem policji Vickerym (Matt Craven) w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.

Serial wyreżyserował Jean-Marc Vallée ("Wielkie kłamstewka", "Witaj w klubie"), który jest także współautorem produkcji. W pracach nad scenariuszami odcinków brały udział zarówno Marti Noxon będąca showrunnerką tego serialu, jak i autorka powieści Gillian Flynn (Zaginiona dziewczyna).

Ostre przedmioty / HBO

Producentami wykonawczymi są Jason Blum, Charles Layton i Jessica Rhoades, jak również Amy Adams, Gillian Flynn, Marti Noxon, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross oraz Gregg Fienberg. Obraz jest koprodukcją Entertainment One (eOne) oraz Blumhouse Television.

Premiera pierwszego odcinka serialu HBO "Ostre przedmioty" odbędzie się w poniedziałek, 9 lipca w HBO i HBO GO o godz. 3.00 nad ranem, powtórka zaplanowana została w HBO tego samego dnia o godz. 20.10. Odcinek będzie dostępny od rana w HBO GO. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co poniedziałek w HBO i HBO GO.