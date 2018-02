W sumie w 3. sezonie powstanie 14 odcinków "Ucha Prezesa", w tym dwa specjalne dostępne wyłącznie dla użytkowników Showmax.

Co przyniosą nowe odcinki? Po noworocznych zmianach, zrekonstruowany rząd staje przed wieloma wyzwaniami. Politycy odsunięci od władzy muszą sobie jakoś poradzić w nowej sytuacji. Do nowych władz będzie należało zmierzenie się nie tylko z problemami poprzednich, lecz również z zupełnie nowymi kłopotami. W dodatku politycy, którzy zasiadają na stołkach za granicą, przypomną sobie o rządach w kraju... Zrekonstruowany rząd to także rekonstrukcja relacji pozapolitycznych, które mogą przynieść niespodziewane efekty. A nad tym wszystkim musi zapanować szeregowy Prezes, zewsząd otoczony przez wrogów.

Twórcami "Ucha Prezesa" są Robert Górski i Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Średnia oglądalność poszczególnych odcinków w serwisie YouTube to około 2 mln. Najpopularniejszy z nich zyskał prawie 10 mln wyświetleń. Zgodnie z danymi Google Trends „Rok 2017 w wyszukiwarce” Ucho Prezesa było także najczęściej wyszukiwanym hasłem w kategorii seriale. W ramówce Telewizji WP serial jest jedną z najchętniej oglądanych pozycji. 18 lutego Telewizja zacznie emitować odcinki drugiego sezonu.

"Ucho Prezesa" jest pierwszą produkcją oryginalną Showmax.