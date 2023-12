"Klan" to polski serial obyczajowy, emitowany na antenie TVP1 od 26 lat. To pierwsza polska telenowela, której fabuła została wybrana w konkursie dla telewidzów ogłoszonym przez Telewizję Polską w 1997 roku. To też najdłuższa produkowana w Polsce telenowela. Pamiętacie, co działo się w 1. odcinku?