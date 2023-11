Serial z udziałem Agaty Kuleszy już od kilku dobrych lat jest jednym z hitów platformy Player.pl. Niedawno fani produkcji mogli zapoznać się z jej spin-offem w postaci serialu "Pati". 10 listopada na platformie wylądował zaś 3. sezon "Skazanej". Za nami już pierwszy odcinek, w którym powróciliśmy do zakładu karnego i osadzonej Alicji Mazur. Natomiast już od dziś na platformie można obejrzeć kolejny odcinek tej popularnej produkcji. Co wydarzy się tym razem?

Co wydarzy się w 2. odcinku "Skazanej 3" ?

Co się wydarzy w 2. odcinku serialu? Alicja będzie musiała się zmierzyć ze stratą Serafina, a Hepner będzie triumfował. Kosa wciąż będzie podejrzana o przemoc na dziecku, a Penis zadba, by ta informacja rozeszła się po celach. Tymczasem Basia dowie się, że siniaki na skórze Mikiego są skutkiem choroby. Nie ujawni tego i nadal będzie dążyć do pozbawienia Kosy praw rodzicielskich.

Mimo surowych restrykcji Alicja będzie współdziałać z przebywającą na wolności Pati. Obie będą chciały dotrzeć do materiałów obciążających Hepnera, które Serafin zdążył pozyskać tuż przed swoją śmiercią. Pati w końcu uda się odnaleźć skrytkę Serafina, ale na miejscu okaże się, że nie jest tam sama.

Kiedy i gdzie emisja nowego odcinka "Skazanej 3"?

2. odcinek "Skazanej 3" będzie można obejrzeć od piątku, 17 listopada 2023 roku na platformie Player.pl. Warto dodać, że poza drugim odcinkiem, na platformie będzie można obejrzeć także wcześniejszy epizod oraz pozostałe sezony serialu.